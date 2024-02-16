Мстительный школьник пошел на уроки с топором

Это произошло в Бурятии, в школе села Михайловка.
Ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп, указывает Газета.Ru.
Обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать электронную сигарету.
В школе работают полицейские.
Ранее сообщалось, что предотвращено нападение на школу в Сибири.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Других подробностей глава СК не привел. Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
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