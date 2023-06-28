29 июня
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Происшествия

Вооруженного подростка разыскивают в Сибири

Красноярские полицейские разыскивают несовершеннолетнего, который украл у друга отца два ружья и патроны.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

С заявлением в полицию обратился житель Бородино — он рассказал о пропаже из его личного сейфа двух единиц зарегистрированного огнестрельного оружия и патронов.

К краже может быть причастен 17-летний подросток. Молодой человек был в гостях у своего знакомого, похитил имущество из сейфа его отца и скрылся, указывает Газета.Ru.

Вооруженного подростка разыскивают личный состав отдела и сотрудники полиции из близлежащих ОВД.

Ранее 15-летняя девочка планировала взорвать школу в Сибири. Идеей взорвать лицей, в котором училась, девочка поделилась с 13-летним другом. Школьники попытались изготовить самодельную взрывчатку. На испытаниях взрывное устройство не сработало, и дети больше не стали предпринимать попыток сделать новое.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у девочки и ее друга. На месте испытаний СВУ саперы следов взрывчатых веществ не обнаружили.

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