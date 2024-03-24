26 марта
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Жизнь

В Камне-на-Оби разрушается ледовая переправа

Тающий лед и предупреждения властей не останавливают алтайских водителей, сообщает Barnaul 22.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Администрация Каменского района заявляет: 25-26 марта движение на переправе в Камне-на-Оби будет прекращено. На съездах с переправы уже образовались значительные объемы талой воды, а снег на самой трассе раскисает. Передвижение возможно только на транспорте повышенной проходимости.

Однако некоторые владельцы автомобилей это игнорируют. Власти просят всех автомобилистов не рисковать понапрасну.

Известно, что до начала дополнительных рейсов электрички (до 1 апреля) будет работать судно "Пегас" на воздушной подушке.

Ранее к весеннему половодью начали готовиться в Алтайском крае.

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