В Барнауле начали восстанавливать скульптуру «Кузнец»

Когда-то "Кузнец" украшал парк.
Сейчас ее принялись восстанавливать. За такую работу взялся координатор проекта «Журналист меняет профессию» Константин Ганов.
Ранее ожесточенные торги за право реставрации редчайшего памятника разгорелись на Алтае.
Скульптуру обнаружили в парке "Изумрудный" еще в мае, когда проводили земляные работы.
Когда-то "Кузнец" украшал парк.
Сейчас ее принялись восстанавливать. За такую работу взялся координатор проекта «Журналист меняет профессию» Константин Ганов.
Ранее ожесточенные торги за право реставрации редчайшего памятника разгорелись на Алтае.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter