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Жизнь

В Барнауле на месяц перекроют движение на двух улицах

В Барнауле на месяц перекроют движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Витебской. Об этом сообщает мэрия.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Движение перекроют по всей ширине проезжей части улицы Витебской от улицы Курской до улицы Минской. ограничения будут действовать с 22 июня по 22 июля.

На данном участке дороги будут проводить строительно-монтажные работы.

В связи с ремонтными работами закроют движение для автомобилей по всей ширине проезжей улицы Веры Кащеевой от здания № 19 до здания № 23а. Перекрытие будет действовать с 22 июня 21:00 часов до 22 июля 6:00 часов.

Ранее стало известно, что еще две электрички запустят из Барнаула.

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