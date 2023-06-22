В Барнауле на месяц перекроют движение на двух улицах

В Барнауле на месяц перекроют движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Витебской. Об этом сообщает мэрия.

Движение перекроют по всей ширине проезжей части улицы Витебской от улицы Курской до улицы Минской. ограничения будут действовать с 22 июня по 22 июля.

На данном участке дороги будут проводить строительно-монтажные работы.

В связи с ремонтными работами закроют движение для автомобилей по всей ширине проезжей улицы Веры Кащеевой от здания № 19 до здания № 23а. Перекрытие будет действовать с 22 июня 21:00 часов до 22 июля 6:00 часов.

Ранее стало известно, что еще две электрички запустят из Барнаула.