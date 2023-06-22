В Барнауле на месяц перекроют движение на двух улицах

Движение перекроют по всей ширине проезжей части улицы Витебской от улицы Курской до улицы Минской. ограничения будут действовать с 22 июня по 22 июля.
На данном участке дороги будут проводить строительно-монтажные работы.
В связи с ремонтными работами закроют движение для автомобилей по всей ширине проезжей улицы Веры Кащеевой от здания № 19 до здания № 23а. Перекрытие будет действовать с 22 июня 21:00 часов до 22 июля 6:00 часов.
Ранее стало известно, что еще две электрички запустят из Барнаула.