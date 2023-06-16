Несколько участков дорог перекроют в Барнауле - изменится движение автобусов

В связи с ремонтными работами в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Из-за этого изменится движение автобусных маршрутов. Об этом сообщает мэрия города.

Какие участки дорог перекроют?

На пересечении улицы Малахова и улицы Эмилии Алексеевой будут ремонтировать аварийный участок трамвайных путей. В связи с этим дорогу перекроют с 22:00 часов 19 июня до 17:00 часов 30 июня.

Также перекроют по всей ширине проезжей части улицу Песчаную в районе дома № 181. Здесь будут строить наружные сети водопровода и канализации, а также тепловой сети. Участок будет недоступен с 16 по 26 июня.

Знак "Стоп". Настасья Коваленко

Как изменится движение автобусов?

В связи с проведением работ будет изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов: