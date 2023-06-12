Дорогу до Телецкого озера закрыли из-за непростой паводковой ситуации

На время закрывают дорогу общего пользования Республики Алтай "Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск - Артыбаш (Телецкое озеро)" на участке км 151+500 - км 151+950.
Ограничения будут действовать с 11 июня по 13 июня 14:00.
Проезд будет открыт только для грузовых транспортных средств и средств повышенной проходимости.
Во время ограничения будет доступно движение по дороге «Горно-Алтайск - Чоя - Турочак - Бийск» для любого транспорта.
Ранее отдыхающие на берегу Телецкого озера застряли у "жемчужины Алтая" из-за разлива коварной реки.