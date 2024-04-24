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Жизнь

В Алтайском крае удалось «поймать» первого в этом сезоне поджигателя леса

Пожароопасный сезон в некоторых районах Алтайского края начался еще 5 апреля. Накануне, 23 апреля в Алтайском крае произошло два лесных пожара – в Егорьевском и Ребрихинском районах, сообщили в минприроды края.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

В Лебяжинское лесничество поступило сообщение о пожаре. На место выехали 20 лесных пожарных на 9 единиц техники. Пожар локализовали через два часа на площади 0,82 га. Тушение затрудняли ветер, сухая погода и задымление.

Второй пожар произошел в Ребрихинском лесничестве, в 5 км от села Ребриха. Огонь вспыхнул из-за сжигания травы пасечником. Пожар локализовали за 45 минут. Все лесные пожары ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.

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