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Жизнь

В Алтайском крае пройдут пожарные учения

23 апреля в Алтайском крае в 12 населенных пунктах пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Отмечается, что пожарные будут ликвидировать условную угрозу перехода огня ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов.

Так, учебные пожары ликвидируют в районе села Кубанка (Калманский район), в поселке Лесная поляна (город Бийск).

А также в следующих селах и поселках: Кашкарагаиха (Тальменский район); Перешеечный (Егорьевский район); Залесово (Залесовский район); Новотырышкино (Смоленский район); Вавилон (Алейский район); город Камень-на-Оби (Каменский район); Архангельское (город Славгород); Шимолино (Благовещенский район); Староалейское (Третьяковский район) и в Павловске (Павловский район).

Ранее altapress.ru рассказывал, так ли готов Алтайский край к пожароопасному сезону, как рассказывают власти.

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