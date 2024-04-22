24 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Глава Калманского района рассказала, что поджоги травы были плановыми

Ольга Чернолуцкая рассказала в своем Telegram-канале, что сведения в СМИ не совсем достоверны. Сжигание травы было плановым.

В Алтайском крае горят поля.
В Алтайском крае горят поля.
Скриншот из видео

К тому же, как отметила глава района все поля надлежащим образом опаханы и никаких сельскохозяйственных палов на них не было зафиксировано.

Чернолуцкая рассказала, что в районе с. Калистратиха ежегодно проводится плановый отжиг вокруг села, чтобы защитить его от прихода ландшафтных пожаров, в том числе из поймы реки Обь и озера Ераска, где любители отдыха часто не соблюдают правила пожарной безопасности.

Она рассказала, что на месте отжига дежурил пожарный автомобиль и 30 человек из числа народных пожарных дружинников.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рядом с трассой горят поля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость