К тому же, как отметила глава района все поля надлежащим образом опаханы и никаких сельскохозяйственных палов на них не было зафиксировано.
Чернолуцкая рассказала, что в районе с. Калистратиха ежегодно проводится плановый отжиг вокруг села, чтобы защитить его от прихода ландшафтных пожаров, в том числе из поймы реки Обь и озера Ераска, где любители отдыха часто не соблюдают правила пожарной безопасности.
Она рассказала, что на месте отжига дежурил пожарный автомобиль и 30 человек из числа народных пожарных дружинников.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рядом с трассой горят поля.
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