Так ли готов Алтайский край к пожароопасному сезону, как рассказывают власти

Пара слов о паводке
Перед выступлением министра начальник управления МЧС региона Александр Макаров рассказал, как обстоит ситуация с паводком.
Он отметил, что паводковая обстановка на территории края развивается в соответствии с прогнозом. На 10 апреля от воды освободились 1 810 приусадебных участков и 657 жилых домов в 75 населенных пунктов. 36 граждан вернулись в свое жилье из пунктов временного размещения.
Подтопленными остаются 102 жилых дома с населением 228 человек и 234 приусадебных участка в четырех муниципалитетах.
Земля еще не просохла
Земля еще не успеет просохнуть, когда по всей территории края официально объявят начало пожароопасного сезона – случится это 12 апреля. Однако из-за погоды в шести районах сезон стартовал раньше – с пятого числа: в Волчихинском, Ключевском, Михайловском, Егорьевском, Рубцовском и Угловском.
По словам Андрея Стрелковского, проверки Министерства природных ресурсов России и Департамента лесного хозяйства по СФО признали Алтайский край готовым к пожароопасному периоду 2024 года.
Он отметил, что, по многолетней статистике, первые природные пожары начинаются уже в середине апреля. Особенно страдают ленточные боры Юго-Западной части региона и территории на границе с Казахстаном протяженностью более 800 км. Из них наиболее пожароопасны 250 км.
Бушующий огонь
Впрочем, начать врио министра решил с итогов прошлого года. Тогда пожароопасный сезон также начался 12 апреля. А уже на следующий день, 13 числа, через стометровый защитный барьер с Казахстаном прорвался трансграничный пожар и охватил молодые искусственно высаженные леса. Всему виной был штормовой ветер. Огонь быстро распространился, да и погода не способствовала тушению. Тем не менее, пожар ликвидировали в течение суток на площади 1084 га.
Но самое сложное было еще впереди. В начале июня разгорелся самый масштабный пожар прошлого сезона – в Егорьевском районе. Площадь, на которой удалось остановить огонь спустя неделю, составила около 18 тыс. га. Это 77% от всей площади, которую прошел огонь по территории края в 2023 году в совокупности во всех пожарах.
По словам Андрея Стрелковского, часть очагов не смогли удержать на малой площади из-за отсутствия с апреля по июнь осадков, регулярных высоких температур, сильного ветра до 25-30 м/с и гроз.
Справка
Всего за 2023 год было ликвидировано 276 пожаров, что на 321 меньше, чем в прошлом году. Суммарно пройденная огнем площадь составила 23 тыс. га. Врио министра вспомнил и рекордные годы: в 1999 и 2003 годах площадь пожаров составляла более 32 тыс. га. В 2006 – более 45, в 1997 – 136 тыс. га.
Виновата гроза
Гроза вообще стала причиной практически половины (137 или 49,6%) лесных пожаров в прошлом году. Андрей Стрелковский отметил, что это погодное явление с каждым годом устраивает все больше бедствий, ведь к 50% показатель приблизился впервые за 10 лет.
Еще в 9% случаев причиной лесного пожара становился переход огня с земель иных категорий (26), 1 пожар перешел с соседнего государства. В 112 случаях (41%) причины пожара остались неизвестны.
В 2023 году инспекторы выявили семь виновников лесных возгораний. К административной ответственности привлекли 139 лиц, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах, которые получили штрафы на сумму более 4 млн рублей.
Общие затраты на тушение лесных пожаров составили около 72 млн рублей.
Ресурсы есть
В этом году на охрану алтайских лесов от огня из федерального бюджета выделено 128,7 млн рублей – это сравнимо с прошлогодней суммой. Деньги пойдут на устройство и обновление минерализованных полос, дорог противопожарного назначения, отжигов, на авиационный монитроинг, наземное патрулирование, содержание лесопожарных формирований, техники, систем связи и оповещения и так далее.
Справка
Минерализованная полоса – поверхность земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.
Отжиг или встречный пал — способ тушения лесных возгораний, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены пожара.
К тушению смогут привлечь 1 534 человека, 292 пожарных автомобиля, 77 малых лесопатрульных комплексов, 198 тракторов, 380 единиц специализированной техники, 5 беспилотников и десятки другого противопожарного инвентаря и оборудования.
Новая проблема
С осени прошлого года появилась еще одна проблема – масса ветровальной древесины, оставшейся после урагана. Общий ее объем порядка 300 тыс. кубометров, из которых половину невозможно изъять из леса из-за запрета на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий.
Поваленная древесина, уверен Андрей Стрелковский, будет не только мешать проезду техники при пожарах, но и станет дополнительным горючим материалом. Чтобы решить проблемы, алтайское ведомство направило в федеральное министерство два предложения, одно из которых – приравнять ветровал к валежнику, чтобы жители могли его собирать. Ответа пока не поступило.
Считать поваленные ветром деревья валежником – такое (почти революционное) решение поможет очистить леса Алтайского края от поваленных прошлогодним ураганом деревьев, считает глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Свое мнение об этом он высказал в ходе недавнего интернет-форума. А чуть раньше, в феврале, краевые депутаты назвали ситуацию с их вывозом чрезвычайной. Поваленных деревьев в лесах региона – тысячи, и их скопление может стать источником пожаров и очагом распространения вредителей. Но у идеи депутатов уже обозначились противники.
Сомнения прокуратуры
Несмотря на то, что врио министра заверил в готовности региона к пожароопасному сезону, в этом засомневался главный прокурор Алтайского края Антон Герман.
Он напомнил, что в прошлом году муниципалитеты также докладывали о готовности всей инфраструктуры, но на деле все оказалось наоборот. Например, по документам в Егорьевском районе во всех населенных пунктах были созданы минерализованные полосы. А по факту – ни одной. Это, по словам прокурора, в том числе поспособствовало масштабному распространению огня.
Кроме того, в районах, по словам прокурора, остаются проблемы со своевременной уборкой сухой растительности, обустройством и содержанием противопожарных водоемов и прочими мерами безопасности.
Антон Герман пообещал, что прокуратура продолжит проверки. Но при этом призвал органы власти назначать своих уполномоченных – для параллельной работы, чтобы убедиться в полной защищенности края.
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