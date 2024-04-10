И все-таки они вертятся. Пока строят развязку на Змеиногорском тракте, «У Григорича» все еще насаживают мясо на шампуры

Легендарное кафе «У Григорича», которое должно было переехать в соседний комплекс еще до Нового года, продолжает обслуживать посетителей на прежнем месте. Пока рядом растет новая развязка, в этом заведении все, как в старой интернет-присказке: шпажки крутятся — шашлыки мутятся.

Ранее подрядчик, занимающийся развязкой на Змеиногорском тракте, признавался: кафе пока даже помогает работать, потому что делится электричеством.

Но снос все равно рано или поздно случится. И тогда заведение переедет на соседний участок – в новый придорожный комплекс с башней и часами.

Разговоры о том, что старая конструкция «У Григорича» подлежит сносу шли в 2014 году, ее на аппаратном совещании мэрии назвали «временной». Как и многие барнаульские (вне)временные объекты, шашлычная открылась еще в 1990-е. Землю, на которой она находится, владелец арендует у города.

Кафе в разные годы посещали Александр Панкратов-Черный, Леонид Якубович, Бари Алибасов, о чем напоминают снимки внутри заведения.

Сдать готовую развязку на Змеиногорском тракте, которая должна ускорить снос легендарного кафе, планируют до конца 2024 года. Об этом строители говорили в 2023-м.

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