Помогите, топят! Как возместить ущерб и получить помощь во время паводка, ответил барнаульский юрист

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Какова ситуация с паводком на Алтае?

По данным МЧС на 9 апреля, тяжелая ситуация обстоит в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском и Немецком районах. Только на один Хабарский район приходится 60 подтопленных домов и 122 приусадебных участка.

Всего же за время паводка оказались затоплены тысячи приусадебных участков и жилых домов. Больше всего пострадали Михайловский, Волчихинский и Немецкий районы.

В ведомстве сообщают, что количество подтопленных территорий снижается, однако ситуация все еще остается на постоянном контроле.