В Алтайском крае так и не начали отстраивать обещанную школу

В Бийске так и не начали отстраивать школу № 31. Об этом сообщают "ВестиАлтай".

На данный момент проект находится в стадии экспертизы. Уже известны замечания к нему.

Контракт на разработку проектной документации будущей школы заключили с компанией «Сибирский Гидромаш». Сейчас документы вновь отправили на проверку.



Известно, что школа № 31 располагалась в поселке Нагорном. Здание построили в 1964 году. Однако во время строительства допустили ошибки, и в 2000 году в школе закрыли спортзал и столовую.

Весной 2021 года занятия в школе прекратили.

В итоге здание снесли, уроки проходят в других учреждениях. Администрация Бийска организовала подвоз детей до другой школы.

Однако родители хотят, чтобы дети учились в поселке.

Ранее сообщалось, что учителей будут защищать от оскорблений в Алтайском крае.

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