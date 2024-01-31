Что, где, когда и как сдавать. О главных изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае рассказали региональные власти

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Как получить допуск к экзаменам?

К ГИА будут допущены ученики, у которых нет академической задолженности и есть годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных.

Помимо этого девятиклассники должны успешно сдать итоговое собеседование по русскому языку. В этом году оно состоится 14 февраля. Те выпускники, которые не смогут прийти на собеседование или не завершат его по уважительной причине, могут прийти в резервные дни: 13 марта и 15 апреля.

Одиннадцатиклассники в свою очередь должны получить «зачет» за итоговое сочинение. Оно прошло 6 декабря 2023 года. Те, кто не написал сочинение в эту дату, смогут попробовать еще раз в дополнительные сроки: 7 февраля и 10 апреля 2024 года.

Также для участия допускаются ученики, не допущенные к ГИА в текущем учебном году, но получившие допуск к экзаменам после завершения основного периода проведения ГИА. Они могут сдать экзамены в дополнительный период. Исключение – выпускники, не получившие аттестаты по итогам проведения основного периода.