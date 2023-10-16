18 октября
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Жизнь

Сразу два субботника пройдут в разных районах Барнаула

Один за другим пройдут субботники в нескольких районах Барнаула. Все желающие смогут присоединиться и сделать город чище.

Общегородской субботник.
Общегородской субботник.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Так, в пятницу, 20 октября, в 13:00 парк "Изумрудный" приглашает организации и общественные объединения принять участие в субботнике.

Волонтеры уберут мелкий мусор, листву и засеют газон. Также нужно будет подметать дорожки и детские площадки.

Второй субботник пройдет традиционно в субботу, 21 октября, на месте пустыря за ТРЦ "Европа". Сбор к 11:00.

Не забудьте взять с собой перчатки, мешки для мусора, и если возможно - грабли и метлы.

Ранее стало известно, когда в Барнауле пройдет общегородской субботник.

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