От прошлогодних листьев, сухой травы и мусора очистили сквер на улице Аванесова. Порядок наводили глава администрации Центрального района Максим Сабына, сотрудники администрации Барнаула, курсанты БЮИ МВД России и учащиеся лицея № 2.
Максим Сабына отметил, что сквер и ещё три территории Центрального района вошли в перечень объектов голосования за благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Также горожане убрались на Демидовской площади. На сегодняшний день она входит в тройку лидеров общественного голосования.
Около тысячи человек прибрались в парке Изумрудный, сообщает «Барнаул 22». Мусор помогали увозить тракторы.
Кроме того экологические акции прошли на аллее Целинников, аллеях по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова.
Ранее в преддверии паводка очистили от мусора реку Барнаулку.