29 апреля
﻿
Жизнь

Весна — чиста. Как прошел общегородской субботник в Барнауле, рассказали в мэрии

В Барнауле прошел апрельский общегородской субботник 28 апреля. Власти города поделились фотографиями, как тысячи горожан приводили в порядок скверы и парки.

Общегородской субботник
Общегородской субботник
Мэрия Барнаула

От прошлогодних листьев, сухой травы и мусора очистили сквер на улице Аванесова. Порядок наводили глава администрации Центрального района Максим Сабына, сотрудники администрации Барнаула, курсанты БЮИ МВД России и учащиеся лицея № 2.

Максим Сабына отметил, что сквер и ещё три территории Центрального района вошли в перечень объектов голосования за благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также горожане убрались на Демидовской площади. На сегодняшний день она входит в тройку лидеров общественного голосования.

Около тысячи человек прибрались в парке Изумрудный, сообщает «Барнаул 22». Мусор помогали увозить тракторы.

Общегородской субботник
Общегородской субботник
Барнаул 22
Общегородской субботник
Общегородской субботник
Барнаул 22
Общегородской субботник
Общегородской субботник
Барнаул 22
Общегородской субботник
Общегородской субботник
Барнаул 22
Общегородской субботник
Общегородской субботник
Барнаул 22

Кроме того экологические акции прошли на аллее Целинников, аллеях по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова.

Ранее в преддверии паводка очистили от мусора реку Барнаулку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость