В Барнауле прошел апрельский общегородской субботник 28 апреля. Власти города поделились фотографиями, как тысячи горожан приводили в порядок скверы и парки.

От прошлогодних листьев, сухой травы и мусора очистили сквер на улице Аванесова. Порядок наводили глава администрации Центрального района Максим Сабына, сотрудники администрации Барнаула, курсанты БЮИ МВД России и учащиеся лицея № 2.

Максим Сабына отметил, что сквер и ещё три территории Центрального района вошли в перечень объектов голосования за благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также горожане убрались на Демидовской площади. На сегодняшний день она входит в тройку лидеров общественного голосования.

Около тысячи человек прибрались в парке Изумрудный, сообщает «Барнаул 22». Мусор помогали увозить тракторы.

Общегородской субботник Барнаул 22 Общегородской субботник Барнаул 22 Общегородской субботник Барнаул 22 Общегородской субботник Барнаул 22 Общегородской субботник Барнаул 22

Кроме того экологические акции прошли на аллее Целинников, аллеях по улицам Юрина, Георгия Исакова и Аванесова.

Ранее в преддверии паводка очистили от мусора реку Барнаулку.