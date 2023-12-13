14 декабря
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Жизнь

Солнечная угроза: магнитные бури способны переключить железнодорожные указатели. Алгоритм удара из космоса

Магнитные бури угрожают поездам, повышая риск аварийных ситуаций. Это может привести к катастрофам.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Геомагнитные штормы создают помехи для электронных сигнальных станций на железных дорогах и даже могут переключить железнодорожные указатели с сигнала «стоп» на сигнал «движение разрешено» и наоборот, указывает Газета.Ru.

Если буря сменит зеленый сигнал на красный, это просто заставит движущийся поезд остановиться. Но в обратном случае исход может оказаться плачевным.

Даже слабые геомагнитные штормы способны вызывать ошибки в электронных системах управления движения поездами.

Жертвы

В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.

Прогноз

Когда солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла активности, начнутся риски не только для для железных дорог.

Группы риска

Всякие протяженные наземные проводники — трубопроводы, линии электропередач, железная дорога — попадают в группу риска.

Наверху "бурлит", текут большие токи, индуцирующие в Земле ответные. Последние концентрируются там, где проводимость получше.

И названные объекты получают дополнительную нагрузку.

В 1989 году в Канаде из-за активности Солнца произошло веерное отключение электроэнергии в провинции Квебек, в некоторых местах начали гореть силовые трансформаторы

Космическая погода

В 1995 году в США разработали национальную программу "Космическая погода". В этом документе впервые дано определение понятия "космическая погода" (это изменения условий на Солнце, в солнечном ветре, магнитосфере и ионосфере, которые могут повлиять на работу и надежность бортовых и наземных технологических систем и угрожать здоровью и жизни людей). В 1999 году усилиями Европейского космического агентства была создана Европейская программа космической погоды. Существует национальная программа Японии, разрабатываются национальные программы России и Китая.

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