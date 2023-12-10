Агрессия Солнца: стало известно, когда начнется пик активности магнитного шторма

В воскресенье, 10 декабря, геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. Однако на новой рабочей недели с 11 декабря на Землю обрушится новый шторм 3-4 балла.

В ближайшие сутки метеориты смогут передохнуть, так как на Земле произошел период покоя. Однако на 11 декабря Солнце подготовило сюрприз — мощную магнитную бурю от 3 до 4 баллов.

Пик придется на 12 декабря.

В воскресенье, 10 декабря, до 21:00 по мск сила геоударов достигнет всего одного балла. Это называется магнитосферным штилем.

Метеозависимым рекомендуется вести здоровый образ жизни, больше отдыхать и гулять. Очень важно высыпаться.

Ранее сообщалось, что магнитные бури в декабре обрушатся на россиян: пик активности и новогодний геоудар вместо курантов.