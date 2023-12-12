Вопреки прогнозам: затяжной геомагнитный вихрь начал бушевать на Земле. О солнечной нити и курантах

Накануне на Земле начался геомагнитный шторм. Хотя ранее сообщалось о декабрьском штиле и гармонии.

Шторм продлится до 13 декабря включительно, указывает "МК". Атаки его будут незначительными. Но метеозависимые люди все равно почувствуют его влияние.

Шторм

С 18 по 23 декабря сила геоударов достигнет 5 баллов.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Как защититься:

снизить физическую активность,

есть меньше вредной пищи,

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

Сотовая связь

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.

Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.