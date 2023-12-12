Вопреки прогнозам: затяжной геомагнитный вихрь начал бушевать на Земле. О солнечной нити и курантах

Шторм продлится до 13 декабря включительно, указывает "МК". Атаки его будут незначительными. Но метеозависимые люди все равно почувствуют его влияние.
Шторм
С 18 по 23 декабря сила геоударов достигнет 5 баллов.
Новогодняя ночь
Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю.
В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Как защититься:
- снизить физическую активность,
- есть меньше вредной пищи,
- не употреблять спиртное,
- пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.
Сотовая связь
Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.
Между тем от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.