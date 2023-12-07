Магнитные бури в декабре обрушатся на россиян: пик активности и новогодний геоудар вместо курантов

А поздним вечером и вовсе "скатится" до 1 балла, указывает "МК". Причем астрофизики пока не прогнозируют мощных вспышек на Солнце.
Шторм
Однако с 18 по 23 декабря сила геоударов достигнет 5 баллов.
Новогодняя ночь
Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю, сообщает "Пятый канал".
На ком сказывается
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Изменения геомагнитного поля больше всего влияют на людей старше 55 лет. От солнечной активности страдают и люди помладше.
Как защититься:
- снизить физическую активность,
- есть меньше вредной пищи,
- пить больше воды.
Немаловажно — в такие дни необходимо высыпаться. Как минимум — 7-8 часов. Поэтому в новогоднюю ночь нужно поспать, хотя бы у телевизора. И не злоупотреблять алкоголем — в такие дни спиртное категорически запрещено.
Телевизоры и самолеты
Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал. Это, естественно, скажется на телевизионной картинке. Возможны спектральные изменения на экране.
Потому песни года и новогодние огоньки могут транслироваться с искажением.