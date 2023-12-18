19 декабря
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Жизнь

Сибирские попугаи прилетели в Академгородок. Фото

Аномальные морозы в Сибири стали причиной кочевки пернатых.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

В Академгородок из тайги прилетели красочные птицы-щуры, которых из-за яркого оперения орнитологи называют «сибирскими попугаями», пишет vn.ru.

Ареал обитания щуров распространяется на все северное полушарие, включаю Канаду. От похожих на них клестов щуры отличаются формой клюва и более длинным хвостом.

Сибирский попугай. Щур.
Сибирский попугай. Щур.
Светлана Магарилл, Нескучный Советский, ВКонтакте

Помимо щуров в город прилетели свиристели и снегири.

Аналогичная картина наблюдается и в Алтайском крае — свиристели атакуют рябину. Много и снегирей.

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