Сибирские попугаи прилетели в Академгородок. Фото

В Академгородок из тайги прилетели красочные птицы-щуры, которых из-за яркого оперения орнитологи называют «сибирскими попугаями», пишет vn.ru.

Ареал обитания щуров распространяется на все северное полушарие, включаю Канаду. От похожих на них клестов щуры отличаются формой клюва и более длинным хвостом.

Сибирский попугай. Щур. Светлана Магарилл, Нескучный Советский, ВКонтакте

Помимо щуров в город прилетели свиристели и снегири.

Аналогичная картина наблюдается и в Алтайском крае — свиристели атакуют рябину. Много и снегирей.