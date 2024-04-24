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Жизнь

Садоводства и села под Барнаулом остались без единственного автобусного маршрута

Перевозчик прекратит работу на маршруте Барнаул – Солоновка из-за плохого состояния дорог. В компании считают, что в условиях разбитых дорог перевозить пассажиров небезопасно, а транспортные средства быстро выходят из строя, сообщает «Толк».

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Михаил Хаустов

Компания «Барнаул-Авто» уведомила Министерство транспорта Алтайского края о том, что прекращает обслуживать маршрут № 149 Барнаул – Солоновка. Генеральный директор компании Василий Овсянников обосновал это решение плохим состоянием дорог в селе Черемное.

В уведомлении указано, что с 1 июня будет прекращена работа на маршруте, проходящем через села Сараи, Черемное и Солоновка, а также несколько садоводческих товариществ Павловского района.

Василий Овсянников, глава компании «Барнаул-Авто», сообщил, что продолжать перевозки по данному маршруту небезопасно из-за плохого состояния дорог. По его словам, на таких дорогах с огромными ямами автобусы быстро приходят в негодность. Глава компании пытался повлиять на ситуацию, но безрезультатно. Он обращался в администрацию Павловского района, но там ему отказали в ремонте, обосновав свое решение отсутсвием бюджета.

Перевозчик пытался самостоятельно решить проблему, но его усилия оказались тщетными. После обращения перевозчика в село Черемное прислали грейдер, который разровнял дорогу, но уже на следующий день все труды сошли на нет из-за дождя. Садоводы из СНТ «Юпитер» встревожены прекращением транспортного сообщения. Председатель Галина Антосьева рассказала, что даже ездила на прием к министру транспорта региона Антону Воронову, но встреча не принесла результатов.

Ранее сообщалось, что жители садоводства жалуются на скопление мусора и бездействие председателя.

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