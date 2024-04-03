Россияне признались, что хотели бы отдыхать на работе

Отмечается, что 42% респондентов хотели бы иметь на работе зону отдыха. При этом для женщин это более важно, чем для мужчин.
Также россияне мечтают об уютной на работе и тренажерный зал.
Веранду или террасу в офисе хотели бы 24% россиян.
Кроме того, работники хотят капсулу сна, душ, парковку, автоматы с питанием и напитками и помещение для проведения корпоративов.
Меньше всего россияне мечтают о студии для творчества и игровой комнате.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
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