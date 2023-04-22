23 апреля
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Жизнь

Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

С 22 апреля в расписание добавили новые поезда, сообщает администрация Алтайского края.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

С 22 апреля в расписание добавили следующие рейсы:

  • № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:35 ежедневно, кроме вторника и пятницы);
  • № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47 ежедневно, кроме вторника и пятницы);
  • № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18 ежедневно, кроме вторника);
  • № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00 ежедневно, кроме вторника);
  • № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44 ежедневно, кроме вторника);
  • № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35 ежедневно, кроме вторника;
  • № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21 в выходные и праздничные дни);
  • № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34 в выходные и праздничные дни).

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов остается прежним.

Ранее в Барнауле возобновили работу садоводческих маршрутов.

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