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Жизнь

По каким адресам пройдут ярмарки выходного дня в Барнауле 22 апреля

Ярмарка выходного дня пройдет в Барнауле 22 апреля, сообщает городская мэрия.

8 апреля в Барнауле открылась первая в 2016 году ярмарка мёда.
8 апреля в Барнауле открылась первая в 2016 году ярмарка мёда.
Анна Зайкова

Продовольственные ярмарки выходного дня вновь состоятся в Барнауле и пригороде 22 апреля.

Горожане смогут купить мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты, рыбные продукты, кондитерские изделия и овощи. Ярмарка пройдет с 10:00 до 14:00.

Ярмарочные площадки будут работать по адресам:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
  • ул. Новосибирская, 16в;
  • село Гоньба, ул. Советская, 2а;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
  • микрорайон Затон, ул. Водников, 11.

Ранее барнаульцы закупились продуктами на 9,2 млн рублей во время ярмарки.

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