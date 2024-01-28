Не по-пацански: психолог прокомментировала заявления звезды сериала о других артистах. И при чем Голливуд

В закулисье шоу-бизнеса только и говорят о Никите Кологривом, а точнее, — о его высказываниях в адрес коллег, пишет starhit.ru.

Так, Кологривый заявил, что роли советских актеров Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова всегда казались ему скучными. Также он раскритиковал в пух и прах игру Данилы Козловского в «Духless».

В школе-студии «Останкино» он уверял — может разбить "тысячу таких лжеартистов».

Сашу Бортич Никита раскритиковал за отсутствие профессионального актерского образования.

Голливуд

Звезда "пацана" высказался и о голливудском актере Леонардо ДиКаприо. Кологривый назвал бездарными топовых актеров Голливуда. И заявил, что ДиКаприо очень слабый актер. И вообще они все там "так себе".

Особое мнение

В психологии не принято употреблять выражение «звездная болезнь».

Если ведущий тип поведения нарциссический (свойственно многим творческим людям), то там нет чего-то среднего. Либо грандиозность, либо ничтожество, уверена психолог Любовь Розенберг. В комментариях Кологривого очень четко это прослеживается.

Людям такого типа действительно очень непросто живется, когда после головокружительного успеха наступает затишье и разочарование. Ну а пока он на вершине и, значит, грандиозен в своей актерской идентичности.

Здесь может играть роль и успех, вскруживший голову, и особенности характера, и стремление самому еще больше стараться быть лучше всех.

Люди, склонные к звездной болезни, или вообще не слышали критики в свой адрес от семьи, или пытаются всеми способами завоевать расположение близких.

Между тем известный журналист осудил дерзкого Кащея после критики культовых советских актеров.

Кушанашвили предположил — Кологривый искренне считает, что советские актеры ему не ровня. Но игра актера из сериала гораздо хуже кота журналиста, считает Кушанашвили. Во всяком случае тогда, когда кот выпрашивает еду.

Кушанашвили уверен — актера перехвалили сверх всякой меры, и он утратил чувство реальности. А Иннокентий Смоктуновский является частью культуры памяти россиян и относится к сфере сакрального.

Пьяная гастроль

Ранее актер из "Слово Пацана" рассказал, как пьяным пытался устроится в барнаульский театр. Речь также идет о Никите Кологривом.

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