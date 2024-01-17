Известный журналист осудил дерзкого Кащея после критики культовых советских актеров

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили на платформе YouTube-шоу «Каково» осудил актера Никиту Кологривого за критику артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Кушанашвили предположил — Кологривый (исполнял роль Кащея в "Слове пацана", — прим. ред.) искренне считает, что советские актеры ему не ровня. Но игра актера из сериала гораздо хуже кота журналиста, считает Кушанашвили. Во всяком случае тогда, когда кот выпрашивает еду, указывает Газета.Ru.

Кушанашвили уверен — актера перехвалили сверх всякой меры, и он утратил чувство реальности. А Иннокентий Смоктуновский является частью культуры памяти россиян и относится к сфере сакрального.

Пьяная гастроль

Ранее актер из "Слово Пацана" рассказал, как пьяным пытался устроится в барнаульский театр. Речь также идет о Никите Кологривом.

Сам актер родом из Новосибирска, во время учебы в ГИТИСе в Москве он приехал в Барнаул к друзьям, которые играли в Молодежном театре Алтая и жили в его общежитии.

Его друг придумал легенду, с которой они отправились театр. В течение часа "настоящую звезду, окончившую ГИТИС" позвали на консилиум, где он вышел на сцену, будучи "в ноль".

После выступления Кологривый прошел в кабинет заведующей и договорился о зарплате в 40 тыс. рублей, на ней настояли его друзья.

Приятели артиста были расстроены, что руководителям театра все равно на состояние и игру артиста, что их заботит только статус и происхождение.

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