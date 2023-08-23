Противостояние кольцевого газового гиганта смогут увидеть барнаульцы в выходные

Барнаульцы смогут увидеть во всем великолепии Сатурн 26 и 27 августа на Нагорном парке. Городской планетарий организовывает любительские астрономические наблюдения.

Сообщество "Наблюдательный Барнаул" сообщает, что 27 августа взаиморасположение Земли, Солнца и Сатурна будет таковым, что планета относительно нас будет расположена напротив Солнца. Такое положение называют противостоянием, когда Сатурн находится в оппозиции.

"Звездный час Сатурна настал. Он будет основным объектом наблюдений", - заявляют астрономы.

Также можно будет увидеть растущую Луну и даже второго газового гиганта - Юпитер.

Понаблюдать за планетами и спутниками можно будет на Нагорном парке. Барнаульский планетарий проводит 26 и 27 августа любительские астрономические наблюдения. Они будут проходить с 21:00 до 23:00.

На площадке установят четыре профессиональных телескопа. Каждый желающий может увидеть космические объекты в реальном времени. Участие бесплатно.