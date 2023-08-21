Обратная сторона Луны: после крушения космической станции российский академик попал в больницу

Накануне один из научных руководителей советских космических исследований Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) после того, как узнал о крушении станции "Луна-25", пишет РБК.

По словам ученого, это была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы. Дело в том, что академику 90 лет.

Между тем, по плану, именно 21 августа станция "Луна-25" должна была приземлиться на спутнике Земли, напоминает Газета.Ru.

Что произошло

Накануне автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Расследованием произошедшего занимается специальная межведомственная комиссия.

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа.

Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 г лунного грунта. "Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Снимки полярного кратера

Ранее на обратной стороне Луны российская станция сделала снимок полярного кратера. Также российская космическая станция передала три снимка спутника Земли.

Космонавты на Луне

К 2030 году — после реализаций нескольких миссий на спутнике — запланирована высадка российских космонавтов.