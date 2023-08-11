12 августа
﻿
Жизнь

Первый полет на Луну в истории современной России стартовал. Видео

Ракета «Союз» успешно вывела космическую станцию "Луна-25" на траекторию перелета к спутнику Земли утром 11 августа.

Первый полет станции на Луну в истории современной России.
Первый полет станции на Луну в истории современной России.
Mash

"Союз" стартовал с космодрома Восточный, Амурская область, передает SHOT.

Лунная станция уже отделилась от разгонного блока и направляется прямиком к цели.

На борту аппарата находится примерно 31 кг научного оборудования, поскольку главная задача миссии - изучение экзосферы, тонкого газового слоя, который окутывает Луну, а также ресурсов воды небесного тела.

Место приземления аппарата - Южный полюс, где довольно сложный рельеф. До этого там не приземлялась ни одна станция в истории. "Луна-25" сядет ближе к северу от кратера Богуславский.

"Луна-25" стала первым в истории современной России лунным аппаратом, сообщает Baza.

Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 гр лунного грунта.

Когда прилетит

Выйти на окололунную орбиту "Луна-25" должна 16 августа, а приземлиться - 21 числа.

Эвакуация

Накануне россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25". В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

Ранее мы рассказывали, что известно о Голубой Луне, которая взойдет над Сибирью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость