Россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25"

Жителей поселка Шахтинский в Хабаровском крае будут эвакуировать из-за падения первой ступени ракеты от спутника «Луна-25».

В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен, указывает bfm.ru.

Где будут жители пережидать эту ситуацию, пока неизвестно.

Причина

«Роскосмос» планирует запустить первую за 50 лет российскую лунную станцию «Луна-25». Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.

Между тем кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.

Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.

Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.

А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км.