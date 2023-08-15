Российская космическая станция передала три снимка Луны

Российские ученые завершили экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции «Луна-25», говорится в сообщении "Роскосмоса".

Камерами бортового телевидения СТС-Л получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики.

На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, на фоне Луны, на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа. Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 г лунного грунта.

"Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Ожидается, что станция прибудет в район кратера Богуславский рядом с Южным полюсом Луны. И затем исследуют свойства и состав грунта.

Реализации миссий «Луна-26» и «Луна-27» намечены на 2027-2028 годы.

От их положительного результата зависят сроки выполнения программы «Луна-28». И, наконец, в рамках миссии «Луна-29» российская сторона планирует отправить на естественный спутник Земли планетоход.