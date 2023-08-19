Жителей Алтая предупреждают о возможном падении частей ракеты

23 августа, в 8:08 по местному времени с космодрома «Байконур» состоится запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС — 24».
В связи с этим возможно падение отделившихся частей ракетоносителя. Предполагаемое место падения - Усть-Канский район.
Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными. Стоит избегать походов в лес и за пределы населенных пунктов.
Если вы увидели или обнаружили упавший фрагмент ракеты, то необходимо сообщить в администрацию сельского поселения.
Резервные даты запуска:
- 24 августа 2023 года в 7:45.
- 26 августа 2023 года в 6:57.
- 27 августа 2023 года в 6:34.