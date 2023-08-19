19 августа
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Жизнь

Жителей Алтая предупреждают о возможном падении частей ракеты

Жителей Республики предупреждают о возможном падении частей ракеты-носителя после ее запуска. Об этом сообщает Управление ГОЧС и ПБ по региону.

Ракета "Союз" над Алтаем.
Ракета "Союз" над Алтаем.
Романъ Фоминых.

23 августа, в 8:08 по местному времени с космодрома «Байконур» состоится запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС — 24».

В связи с этим возможно падение отделившихся частей ракетоносителя. Предполагаемое место падения - Усть-Канский район.

Жителей и гостей региона просят быть предельно внимательными. Стоит избегать походов в лес и за пределы населенных пунктов.

Если вы увидели или обнаружили упавший фрагмент ракеты, то необходимо сообщить в администрацию сельского поселения.

Резервные даты запуска:

  • 24 августа 2023 года в 7:45.
  • 26 августа 2023 года в 6:57.
  • 27 августа 2023 года в 6:34.
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