За минуту до старта экстренно отменили запуск ракеты-носителя

Компания Илона Маска экстренно отменила запуск ракеты-носителя за минуту до старта, который был запланирован в ночь на 27 июля.

Ракета Falcon Heavy должна была вывести на орбиту самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире. Его название - Jupiter 3.

Вес спутника составляет 9,2 т, передает издание life.ru. А его предназначение - высокоскоростное подключение к интернету.

В компании отметили, что причиной для отмены запуска стали "нарушения критериев прерывания".

Запуск отложили на вторую попытку, которая состоится вечером 27 июля по местному времени. Уточняется, что и ракета, и спутник остаются в хорошем состоянии.

Ранее представитель МИД РФ прокомментировал ситуацию с ракетой КНДР.