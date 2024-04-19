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Жизнь

Пожары, гибель бизнесмена и спад паводка. Что произошло на Алтае 19 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 19 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Ситуация с паводком в Алтайском крае стабилизировалась. Уровень воды падает (в том числе на реке Бурла у села Хабары, где ситуация на особом контроле), однако есть вероятность второй волны.

◆ В регионе стало значительно больше ДТП в 2024 году. Но никаких очевидных причин для этого нет. О безрадостной статистике и решении проблемы рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю.

◆ В Барнауле построят новый футбольный манеж — «Темп» постоянно загружен, а спортсменам нужно где-то тренироваться.

◆ У старейшего барнаульского завода сменился генеральный директор: ВРЗ возглавил Сергей Щербаков. Смена руководства произошла не из-за проблем с финансами. Напротив, сегодня все показатели предприятия — положительные.

◆ Алтайский пловец Никита Черноусов взял бронзу на Чемпионате России. На дистанции 50 м вольным стилем он продемонстрировал результат 22.00.

◆ Погиб 62-летний барнаульский бизнесмен Сергей Максимцов. Предположительно, он утонул вместе со своим внедорожником, пытаясь пересечь реку Барнаулку за Черницким кладбищем.

◆ В МЧС предупредили, что до 22 апреля в Алтайском крае (особенно по юго-западу) будет высокая пожароопасность. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 26 пожаров, из них 19 — из-за возгораний сухой травы и мусора.

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