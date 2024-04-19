Новый футбольный манеж, рост ДТП и новости будущего. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Новый футбольный манеж построят в Барнауле
«Мастерская Золотова» принялась за заказ компании «Лакстрон» и планирует строительство спортивного объекта. Это должно быть футбольное поле или манеж.
Будущий объект появится в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263.
О новом спортивном участке руководитель компании «Лакстрон» Константин Болотов мечтал давно. Ведь инвестируемый им популярный футбольный манеж «Темп постоянно загружен - а спортсменам нужно где-то проводить тренировки. Новый объект должен разгрузить «Темп».
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У старейшего барнаульского завода сменился генеральный директор
На «Барнаульском вагоноремонтном заводе» назначен новый генеральный директор, следует из информации, опубликованной в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Им стал Сергей Щербаков. На этом посту он сменил Алексея Кунгурцева, возглавившего другой вагоностроительный завод.
Алексей Кунгурцев работал гендиректором БВРЗ (входит в группу компаний «Талтэк») с 8 августа 2016 года.
После того как другой вагоностроительный завод региона «Алтайвагон» тоже вошел в состав ГК «Талтэк», Кунгурцева «перебросили» туда.
Пост гендиректора он занял вместо Дмитрия Медведева, по данным ЕГРЮЛ, с 30 января.
Расписание поездов в Алтайском крае изменят из-за ремонта на путях
- № 7016 Рубцовск – Барнаул. Отправление в 08:39 (позже на 1 час 25 минут), прибытие в 13:12 (позже на 1 час 42 минуты);
- № 6118 Локоть – Алейская. Отправление в 08:12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12:15 (позже на 1 час 59 минут).
Это связано с ремонтными работами на путях.
Изменения продлятся с 22 апреля до 20 июня.
Кроме того, 30 апреля и 8 мая (1 и 9 мая по обратному маршруту) дополнительные рейсы выполнит пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород.
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