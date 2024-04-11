12 апреля
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Жизнь

Алтайские пожары, отпуск барнаульцев в Турции и пенсионерский фестиваль. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В Барнауле вовсю готовятся к купальному сезону. Например, на содержание пляжа острова Помазкин собираются потратить 1,5 млн рублей. Почитайте, что там будет. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Будут ли самолеты все-таки летать из Барнаула в Турцию

В Новосибирске полностью «зарубили» полетную программу в Бодрум, а в Томске – отменили все рейсы в Анталью.

Скорее всего, снятие рейсов в Анталью Барнаулу не грозит: продажи на курорт идут неплохо. Особенно хорошо себя показала акция раннего бронирования, которая длилась с января по конец марта.

Путевки на 9 ночей с вылетом 30 апреля из Барнаула в турфирме «100 дорог» – от 64,5 тыс. рублей за человека.

Флаг Турции.
Флаг Турции.
unsplash.com

Так ли готов Алтайский край к пожароопасному сезону, как рассказывают власти

Врио министра природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский заверил, что жаркий период край встретит практически во всеоружии. А прокуратура не спешит верить в рассказы о готовности из-за прошлогодних недостоверных отчетов.

В этом году на охрану алтайских лесов от огня из федерального бюджета выделено 128,7 млн рублей.

Прокуратура выразила сомнения в готовности к пожароопасному сезону. Например, в 2023 году по документам в Егорьевском районе во всех населенных пунктах создали минерализованные полосы. А по факту – ни одной.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
Минприроды Алтайского края

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