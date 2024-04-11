Поздней ночью жители Кубани почувствовали мощное землетрясение

Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Время — 01:30 мск. Эпицентр находился в Адыгее, пишет Telegram-канал «Россия. Кубань. Новости».
Очевидцы рассказывают — ночью встревожились собаки, когда почувствовали подземные толчки, указывает Газета.Ru.
Ранее еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири.
В этот раз эпицентр находился в Кузбассе.
Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
Самое важное - в нашем Telegram-канале