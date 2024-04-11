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Жизнь

Поздней ночью жители Кубани почувствовали мощное землетрясение

После полуночи 11 апреля жители Кубани и Адыгеи почувствовали мощные подземные толчки.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Время — 01:30 мск. Эпицентр находился в Адыгее, пишет Telegram-канал «Россия. Кубань. Новости».

Очевидцы рассказывают — ночью встревожились собаки, когда почувствовали подземные толчки, указывает Газета.Ru.

Ранее еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири.

В этот раз эпицентр находился в Кузбассе.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

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