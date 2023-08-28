Поверхность Луны оказалась горячей - об этом сообщил индийская станция

После высадку на Луну аппарат начал собирать первые данные на южном полюсе спутника Земли.

Согласно данным лунохода, температура слоев поверхности спутника меняется на различных глубинах. Так температура может достигать до 60 градусов на поверхности.

"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — цитирует агентство Press Trust of India сотрудника ISRO Би Дарукеша.