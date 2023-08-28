Поверхность Луны оказалась горячей - об этом сообщил индийская станция

После высадку на Луну аппарат начал собирать первые данные на южном полюсе спутника Земли.
Согласно данным лунохода, температура слоев поверхности спутника меняется на различных глубинах. Так температура может достигать до 60 градусов на поверхности.
"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — цитирует агентство Press Trust of India сотрудника ISRO Би Дарукеша.
Сейчас проводится тщательное исследование полученных данных.
Напоминаем, что 23 августа индийский космический аппарат успешно сел на естественный спутник Земли и стал первым, кто сделал это на южном полюсе.
Ранее аналогичную посадку должна была провести российская миссия "Луна-25" еще 21 августа. Однако на борту произошла нештатная ситуация во перехода на режим посадки. Двигатель проработал дольше, чем положено - 127 секунд вместо 84.
В итоге станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование.