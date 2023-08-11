Что известно об автоматической станции «Луна-25» - разбор altapress.ru

Межпланетную станцию "Луна-25" запустили 11 августа в 02:11 мск с комплекса площадки 1С космодрома Восточный. "Луну-25" отправили с помощью средней ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
"Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.
Ожидается, что станция прибудет в район кратера Богуславский рядом с Южным полюсом Луны. И затем исследуют свойства и состав грунта.
Рука-манипулятор поможет доставить образцы лунного грунта в прибор измерений химического, элементного и изотопного составов реголита.
Кроме нее - детектор нейтронов и гамма-лучей, который изучит лунный грунт на глубине до 60 сантиметров.
И энергомасспектрометр, предназначенный для исследования внешней части верхней атмосферы спутника Земли.
Реализации миссий «Луна-26» и «Луна-27» намечены на 2027-2028 годы.
От их положительного результата зависят сроки выполнения программы «Луна-28». И, наконец, в рамках миссии «Луна-29» российская сторона планирует отправить на естественный спутник Земли планетоход.
Согласно научному отчету Института космических исследований Российской академии наук, миссия «Луна-27» состоит в том, чтобы совершить посадку на 10 градусов ближе к Южному полюсу.