12 августа
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Что известно об автоматической станции «Луна-25» - разбор altapress.ru

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне. Altapress.ru разобрался, что такое "Луна-25" и зачем она нужна.

Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25».
Ракета «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25».
roscosmos.ru
1
Когда произошел запуск?

Межпланетную станцию "Луна-25" запустили 11 августа в 02:11 мск с комплекса площадки 1С космодрома Восточный. "Луну-25" отправили с помощью средней ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

2
Какие задачи стоят перед "Луной-25"?

"Луна-25" должна отработать технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Ожидается, что станция прибудет в район кратера Богуславский рядом с Южным полюсом Луны. И затем исследуют свойства и состав грунта.

3
Какие научные инструменты находятся на борту «Луны-25»?

Рука-манипулятор поможет доставить образцы лунного грунта в прибор измерений химического, элементного и изотопного составов реголита.

Кроме нее - детектор нейтронов и гамма-лучей, который изучит лунный грунт на глубине до 60 сантиметров.

И энергомасспектрометр, предназначенный для исследования внешней части верхней атмосферы спутника Земли.

4
Дальнейшие планы Роскосмоса?

Реализации миссий «Луна-26» и «Луна-27» намечены на 2027-2028 годы.

От их положительного результата зависят сроки выполнения программы «Луна-28». И, наконец, в рамках миссии «Луна-29» российская сторона планирует отправить на естественный спутник Земли планетоход.

5
Чем интересна будущая миссия «Луна-27»?

Согласно научному отчету Института космических исследований Российской академии наук, миссия «Луна-27» состоит в том, чтобы совершить посадку на 10 градусов ближе к Южному полюсу.

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