Пользователи социальной сети "ВКонтакте" массово жалуются на сбои

Сервис "ВКонтакте" не работает уже как 20 минут, по словам пользователей. Ни приложение, ни сайт не загружают информацию.

Об этом пожаловались в "В КУРСЕ 22 | Барнаул". Сам сервис обещает вскоре исправить поломку и просит зайти позже.

В начале месяца пользователи социальной сети тоже сталкивались со сбоями.