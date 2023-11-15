16 ноября
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Жизнь

Зомби, военные и полицейские: барнаульцам предлагают сняться в новой российской комедии

Кастинг на роли для отечественной комедии объявили в группе "Халтура Барнаул".

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

Требования к участникам

  • Возрастное ограничение – от 14 до 60 лет;
  • Репост записи;
  • Открытый доступ к странице "ВКонтакте";
  • Наличие своих фотографий в профиле.

Когда будут проходить съемки

С 22 ноября по 5 декабря в три смены:

- с 9:00 до 15:00;

- с 15:00 до 21:00;

- с 21:00 до 01:00.

Оплата

Актерам обещают 3,5 тыс. рублей за смену, в день один человек может брать не больше двух смен.

Автор объявления предупреждает: нужно остерегаться мошенников. Однако данных о кинокомпании, которая проводит съемки, нет.

Ранее алтайский конкурс красоты и талантов открыл кастинг.

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