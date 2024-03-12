Отмену выступления Кристины Орбакайте объяснили в Кремлевском дворце

Сообщения об отмене выступления певицы Кристины Орбакайте в Кремле в последний момент не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский, пишет «Абзац» .

Дело в том, что артистка и не заявлялась в программе шоу.

Для подобных мероприятий вполне естественно, когда одни артисты исчезают из программы, а другие добавляются вместо них, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Ранее появилась неофициальная информация, что в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте, сообщает mk.ru.

Певица должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя».

Ранее концерты Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири.

Звезда должна была приехать в Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Братск. Однако все перенесли на неопределенный срок.

По словам организаторов тура, решение приняли после отмены концерта в Улан-Удэ.

Местный актив категорично высказался о певице: "Орбакайте им не нужна: у нее есть гражданство США, она не озвучила четкой позиции по СВО, а по России катается ради денег".

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