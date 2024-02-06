Концерты Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири. Причина

Звезда должна была приехать в Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Братск. Однако все перенесли на неопределенный срок.

По словам организаторов тура, решение приняли после отмены концерта в Улан-Удэ.

В конце января местный актив категорично высказался о певице: "Орбакайте им не нужна: у нее есть гражданство США, она не озвучила четкой позиции по СВО, а по России катается ради денег".

После этого в Бурятии официально подтвердили: артистка не будет там выступать.

Ранее саратовский предприниматель проиграл суд Пугачевой и Орбакайте. Мужчина требовал снести пирс на дачном участке артисток, чтобы ему было проще заниматься рыбалкой.

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