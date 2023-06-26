О штрафе за популярное украшение участка и клумб предупредили дачников

В этом году в законодательстве появился ряд новых штрафов для дачников.

Юрист Сергей Петров напомнил — на приусадебном участке необходимо правильно утилизировать мусор. Многие огородники и садоводы украшают покрашенными краской шинами свои участки, что категорически недопустимо.

Более того, такие "дизайнерские находки" наносят непоправимый вред экологии.

За свалку на даче надзорные органы могут выписать штраф от 20 до 50 тыс. рублей, пишет PNZ.RU.

Органические отходы дачник должен убирать в компостную яму. Остальное нужно уносить на специально оборудованную площадку.

Между тем российские дачники рискуют получить штраф за продажу урожая. Дачники могут торговать продуктами растительного происхождения, такими как овощи, фрукты, ягоды, зелень и другими. А также готовыми продуктами из них - варенье, сухофрукты, консервы.

Продажа должна осуществлять в специально отведенных для этого местах - например, на сельскохозяйственном рынке или социальной ярмарке.

При этом новый налог предложили ввести для дачников. Инициатива - от депутата Госдумы Никиты Чаплина. А

за розы на даче можно получить крупный штраф - 300 тыс. рублей. Или реальный срок.

Ранее мы рассказывали, что еще нельзя делать на своем участке.