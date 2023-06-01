Новый налог предложили ввести для дачников

Инициатива - от депутата Госдумы Никиты Чаплина.

Правда, предложенная экономическая мера - только для той категории дачников, которые занимаются разведением живности и желающих на этом заработать, пишет «Российская газета».

Между тем для себя выращивать кур, коз и другую живность на даче можно. Однако придется соблюдать требования — не мешать соседям и своевременно устранять запах и отходы.

Парламентарий при этом сказал, что деньги, к примеру, деньги от продажи яиц от кур, которые "поселились" на участке владельца, можно обложить налогом и пустить на нужды садоводческого товарищества.

Депутат уточнил — стать фермером и разводить птиц и животных на продажу можно только на землях под крестьянские фермерские хозяйства, указывает Lenta.ru. И предложил доработать законодательство.

Ранее эксперт назвал растения, которые строго запрещено выращивать на даче. Нельзя выращивать мак и коноплю, которые можно использовать для создания наркотиков. Выращивание этих растений запрещено напрямую законодательством.

Он также отметил, что оштрафовать могут за выращивание сельскохозяйственных культур на продажу. Сумма штрафа варьируется от 300 до 500 рублей.

Кроме того, дачникам обязательно нужно уничтожать борщевик на участке. В противном случае придется заплатить крупный штраф.

Между тем и за розы на даче можно получить крупный штраф - 300 тыс. рублей. Или реальный срок.

Ранее мы рассказывали, что еще нельзя делать на своем участке.