Российские дачники рискуют получить штраф за продажу урожая

Депутат объяснил, что дачники могут торговать продуктами растительного происхождения, такими как овощи, фрукты, ягоды, зелень и другими. А также готовыми продуктами из них - варенье, сухофрукты, консервы.
Продажа должна осуществлять в специально отведенных для этого местах - например, на сельскохозяйственном рынке или социальной ярмарке. Для этого с ними можно заключить договор.
Дачникам строго запрещено торговать около проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями.
За нарушение правил дачник может получить штраф от 500 до 2,5 тыс. рублей.
Также садовод обязан платить налоги с продажи урожая. Однако есть исключения. Так дачник может не платить их, если площадь участка не превышает 50 соток, а урожай выращен без участия наемных рабочих.
Садоводу придется каждый год брать в местной администрации или у председателя СНТ соответствующую справку о том, что эти условия соблюдены, подчеркивает депутат.