4 июня
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Жизнь

Российские дачники рискуют получить штраф за продажу урожая

Российских дачников предупредили о штрафе за продажу своего урожая в неположенных местах. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает "АиФ".

Торговля на рынке на Спартаке
Торговля на рынке на Спартаке
Анна Зайкова

Депутат объяснил, что дачники могут торговать продуктами растительного происхождения, такими как овощи, фрукты, ягоды, зелень и другими. А также готовыми продуктами из них - варенье, сухофрукты, консервы.

Продажа должна осуществлять в специально отведенных для этого местах - например, на сельскохозяйственном рынке или социальной ярмарке. Для этого с ними можно заключить договор.

Дачникам строго запрещено торговать около проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями.

За нарушение правил дачник может получить штраф от 500 до 2,5 тыс. рублей.

Также садовод обязан платить налоги с продажи урожая. Однако есть исключения. Так дачник может не платить их, если площадь участка не превышает 50 соток, а урожай выращен без участия наемных рабочих.

Садоводу придется каждый год брать в местной администрации или у председателя СНТ соответствующую справку о том, что эти условия соблюдены, подчеркивает депутат.

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