17 апреля
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Жизнь

Несколько светофоров отключат из-за ремонта электросетей в Барнауле

Несколько светофоров отключат на проспекте Комсомольском и улице Горького 17 апреля в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры отключат во второй половине дня — с 13:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • На перекрестках проспекта Комсомольского с улицами Партизанская, Никитина, Интернациональной;
  • На пересечении улицы Горького с улицами Никитина и Гоголя.

Отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции», — сообщают в ведомстве.

Ранее почти на два месяца закрыли участок дороги на улице Покровской в Барнауле.

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