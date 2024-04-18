Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнется в Алтайском крае

20 апреля в начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы, сообщает Минприроды по региону.

Добывать рыбу в Оби с притоками и пойменными объектами запретят с 20 апреля по 20 мая.

С 25 апреля по 25 мая рыбу нельзя будет ловить на озерах региона и копанцах, которые соединяют озера с полями.

До 10 июня ловить рыбу запретят в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

Также продолжают действовать запреты для рыбаков-любителей на ряде водоемов: в реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш. Ограничение там снимут в середине июля. Также до 10 июня нельзя рыбачить на зимовальных ямах.

Ранее чудовищных масштабов произошел замор рыбы на российском водохранилище.

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