Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнется в Алтайском крае

Добывать рыбу в Оби с притоками и пойменными объектами запретят с 20 апреля по 20 мая.
С 25 апреля по 25 мая рыбу нельзя будет ловить на озерах региона и копанцах, которые соединяют озера с полями.
До 10 июня ловить рыбу запретят в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.
Также продолжают действовать запреты для рыбаков-любителей на ряде водоемов: в реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш. Ограничение там снимут в середине июля. Также до 10 июня нельзя рыбачить на зимовальных ямах.
Ранее чудовищных масштабов произошел замор рыбы на российском водохранилище.
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